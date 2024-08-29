Россия построит автономную атомную электростанцию на Луне

Российская лунная база в будущем может получить автономную атомную станцию «Селена», которая будет работать на принципах прямого преобразования энергии. Об этом сообщил Евгений Адамов, бывший руководитель атомной отрасли и научный руководитель института «Росатома», НИКИЭТ. Выступая на мероприятии, посвящённом 75-летию первого отечественного ядерного испытания, он отметил, что первоначально станцию будут обеспечивать энергией с помощью ядерной установки, с помощью которой оборудование доставят на Луну.

Адамов также рассказал, что на начальном этапе «Селена» будет обладать мощностью в 3-5 киловатт, с массой около полутора тонн и излучателем размером 15 на 15 метров. В дальнейшем планируется значительно увеличить её параметры — до 12 тонн веса, размеры излучателя до 60 на 60 метров, а мощность станции — до полумегаватта. Он добавил, что такая установка могла бы стать основным источником энергии для лунной базы.

Ранее, в июле, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что совместно с китайскими партнёрами рассматривается возможность доставки и установки ядерной энергоустановки на Луну в 2033–2035 годах. Он также сообщил, что разработка необходимого оборудования уже началась. НИКИЭТ, под руководством которого работает Евгений Адамов, активно занимается проектами, связанными с будущим атомной энергетики. За свой вклад в развитие ядерной энергетики России Адамов был награждён Государственной премией РФ в области науки и технологий за 2023 год.