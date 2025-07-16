Наука и технологии
Опубликовано 16 июля 2025, 21:45
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Россия построит более 4 тыс. км ЛЭП постоянного тока до 2036 года

Проекты охватят сверхдальние маршруты передачи энергии
В период с 2030 по 2036 год в России планируется построить 4 370 километров линий электропередачи постоянного тока. Эти ЛЭП мощностью до 1,5 гигаватта будут предназначены для передачи электроэнергии на большие расстояния. Проекты реализуются в рамках пяти направлений, представленных Минэнерго.
Россия построит более 4 тыс. км ЛЭП постоянного тока до 2036 года
© Fré Sonneveld

Министерство также рассматривает новые технологии, в том числе возможность применения высокотемпературных сверхпроводящих кабелей. Такие линии способны передавать электричество без потерь при охлаждении до температуры жидкого азота. Это может повысить эффективность систем электроснабжения.

Параллельно с этим ведомство работает над цифровизацией отрасли. В планах — внедрение российского промышленного ПО, запуск специализированной платформы для тестирования решений с применением искусственного интеллекта, а также создание системы сертификации таких технологий.

Отдельное внимание уделяется и развитию систем накопления энергии. Минэнерго изучает перспективы использования литий-ионных ячеек и связанных с ними сквозных технологий. Это может повысить надежность энергоснабжения в условиях нестабильных нагрузок.