Россия построит более 4 тыс. км ЛЭП постоянного тока до 2036 года

Министерство также рассматривает новые технологии, в том числе возможность применения высокотемпературных сверхпроводящих кабелей. Такие линии способны передавать электричество без потерь при охлаждении до температуры жидкого азота. Это может повысить эффективность систем электроснабжения.

Параллельно с этим ведомство работает над цифровизацией отрасли. В планах — внедрение российского промышленного ПО, запуск специализированной платформы для тестирования решений с применением искусственного интеллекта, а также создание системы сертификации таких технологий.

Отдельное внимание уделяется и развитию систем накопления энергии. Минэнерго изучает перспективы использования литий-ионных ячеек и связанных с ними сквозных технологий. Это может повысить надежность энергоснабжения в условиях нестабильных нагрузок.