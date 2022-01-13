Россия построит новые десантные корабли

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Россия построит новые десантные кораблиЧтобы обеспечить ВМФ
В России на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» продолжат строительство больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Илья Самарин.
По его словам, на заводе уже строили БДК проекта 11711 «Пётр Моргунов» и «Иван Грен». Сейчас идёт работа над двумя кораблями проекта «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».
Самарин выразил готовность строить корабли для российского ВМФ и сказал, что на предприятии появятся свободные стапельные места после того, как текущие заказы будут спущены на воду. К тому же это позволит избежать простоя завода.
«С учётом специализации завода и большого опыта в освоении проектов военного назначения хотелось бы строить на наших площадях серию больших десантных кораблей, в которых нуждается ВМФ России», — подчеркнул Илья Самарин.
Источник: ТАСС