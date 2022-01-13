Россия построит новые десантные корабли

По его словам, на заводе уже строили БДК проекта 11711 «Пётр Моргунов» и «Иван Грен». Сейчас идёт работа над двумя кораблями проекта «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

Самарин выразил готовность строить корабли для российского ВМФ и сказал, что на предприятии появятся свободные стапельные места после того, как текущие заказы будут спущены на воду. К тому же это позволит избежать простоя завода.

«С учётом специализации завода и большого опыта в освоении проектов военного назначения хотелось бы строить на наших площадях серию больших десантных кораблей, в которых нуждается ВМФ России», — подчеркнул Илья Самарин.