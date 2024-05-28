Россия построит оптоволоконный канал между Европой и Азией

Трансарктическая подводная оптоволоконная линия «Полярный экспресс» из России может ускорить передачу интернет-трафика между Азией и Европой. Строительство этой линии, предполагающей протяжённость более 12,6 тысяч километров, является крупнейшим проектом в области подводных связей. Ожидается, что это создаст альтернативу спутниковой связи и поможет в удовлетворении растущих потребностей онлайн-торговли и облачных технологий.

Эксперты подчёркивают важность подводных интернет-кабелей для мировой экономики и национальной безопасности. Большая часть межконтинентального интернет-трафика осуществляется через них, и их повреждение может привести к серьёзным финансовым убыткам. Они также указывают на угрозы геополитических конфликтов, которые могут повлиять на физическую безопасность этих кабелей.

Последние инциденты повреждения подводных кабелей, такие как в Персидском заливе, подчёркивают уязвимость этой инфраструктуры. Ситуация в регионе Тайваня также вызывает опасения, и эксперты призывают к принятию мер для обеспечения безопасности интернет-соединений.