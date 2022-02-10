Россия построит подводную лодку формата «грузовик с ракетами"

Эту субмарину называют «грузовиком с ракетами». Сейчас проходят пусконаладочные работы, затем они перейдут в стадию швартовых испытаний. Как отмечается, после государственных испытаний «Красноярск» передадут флоту. Это произойдёт в конце 2022 года.

«Атомный подводный крейсер "Красноярск" выйдет на заводские ходовые испытания в первые дни июня 2022 года. В Белом море будет проверена работа бортового оборудования в походных условиях, определены его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам», — сообщил источник.