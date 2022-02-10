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Россия построит подводную лодку формата «грузовик с ракетами"В июне пройдут ходовые испытвния
В июне 2022 года в Белом море пройдут ходовые испытания атомной подлодки К-571 «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М». В походных условиях будет проверена исправность оборудования.
Эту субмарину называют «грузовиком с ракетами». Сейчас проходят пусконаладочные работы, затем они перейдут в стадию швартовых испытаний. Как отмечается, после государственных испытаний «Красноярск» передадут флоту. Это произойдёт в конце 2022 года.
«Атомный подводный крейсер "Красноярск" выйдет на заводские ходовые испытания в первые дни июня 2022 года. В Белом море будет проверена работа бортового оборудования в походных условиях, определены его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам», — сообщил источник.
Источник: ТАСС