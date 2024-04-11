Россия построит тренажёрный комплекс РОС к 2027 году

Россия планирует построить и запустить тренажёрный комплекс для будущей Российской орбитальной станции (РОС) до 2027 года, что на полтора года раньше первого пилотируемого полёта к станции, сообщил главный конструктор тренажёров российского сегмента МКС, ТПК «Союз» Владимир Хрипунов. Он рассказал, что этот комплекс будет иметь модули РОС, в каждом из которых будет рабочее место оператора, а также систему коллективного пользования.

В июле 2024 года также начнут монтаж комплексного тренажёра для нового поколения транспортного корабля, который полетит к Российской орбитальной станции. К середине 2025 года тренажёр будет готов к эксплуатации после завершения всех отладочных работ. Создание РОС было объявлено в апреле 2021 года, а оценочная стоимость проекта составила 609 миллиардов рублей до 2032 года, по словам главы Роскосмоса Юрия Борисова.

В январе 2024 года генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв представил концепцию космического корабля, который будет использоваться на РОС. 2 апреля 2024 года Роскосмос утвердил эскизный проект РОС, особенностью которого стала открытая модульная архитектура. Станция будет облетать Землю по полярной орбите с наклонением до 97°, что позволит ей обзор всей земной поверхности, включая Северный морской путь.