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Россия построит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Первые экземпляры уже тестируются морским флотом
Глава Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов рассказал, в рамках интервью изданию “Красная звезда”, что Россия займется разработкой и построением уникальных военных кораблей, предназначенных для противоминной обороны.
По словам военного, на данный момент инженеры заняты работой над новейшим типом кораблей, которые на сегодняшний день не имеют каких-либо аналогов во всем мире. Также он рассказал, что новинки будут разработаны из монолитного стеклопластика, что положительно скажется на их прочности. При этом судна останутся маневренными и живучими. Что интересно, уже сейчас первые экземпляры новейшей разработки поступают на флот и по очереди проходят испытания.
Евменов также рассказал, что выпуском единственных в своем роде кораблей занимается Средне-Невский судостроительный завод, который базируется в Санкт-Петербурге.