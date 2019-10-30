Россия построит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

По словам военного, на данный момент инженеры заняты работой над новейшим типом кораблей, которые на сегодняшний день не имеют каких-либо аналогов во всем мире. Также он рассказал, что новинки будут разработаны из монолитного стеклопластика, что положительно скажется на их прочности. При этом судна останутся маневренными и живучими. Что интересно, уже сейчас первые экземпляры новейшей разработки поступают на флот и по очереди проходят испытания.

Евменов также рассказал, что выпуском единственных в своем роде кораблей занимается Средне-Невский судостроительный завод, который базируется в Санкт-Петербурге.