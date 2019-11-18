Наука и технологии
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Россия построит завод для выпуска автоматов Калашникова в Саудовской Аравии
Ранее стороны заключили несколько договоров в военно-технической сфере
В рамках выставки Dubai Airshow, глава “Ростеха” Сергей Чемезов сообщил о планах России и Саудовской Аравии построить завод по производству автоматов Калашникова в королевстве.
”Сейчас мы обсуждаем детали проекта. Переговоры по строительству завода автоматов Калашникова в Саудовской Аравии уже находятся на завершающей стадии”, - поделился глава “Ростеха”.
Напомним, что нескольким ранее Дмитрий Шугаев, который является главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству рассказал о возможности размещения завода для выпуска автоматов Калашникова на территории Саудовской Аравии, отметив, что уверен в осуществлении данного производства.
Кроме того, еще в 2017 году, в результате визита короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда в Россию, стороны заключили несколько договоров, направленных на сотрудничество в военно-технической сфере.