Россия построит завод для выпуска автоматов Калашникова в Саудовской Аравии

”Сейчас мы обсуждаем детали проекта. Переговоры по строительству завода автоматов Калашникова в Саудовской Аравии уже находятся на завершающей стадии”, - поделился глава “Ростеха”.

Напомним, что нескольким ранее Дмитрий Шугаев, который является главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству рассказал о возможности размещения завода для выпуска автоматов Калашникова на территории Саудовской Аравии, отметив, что уверен в осуществлении данного производства.

Кроме того, еще в 2017 году, в результате визита короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда в Россию, стороны заключили несколько договоров, направленных на сотрудничество в военно-технической сфере.