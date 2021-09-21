Россия потратит 10 млрд. рублей на генетические технологии

По сообщениям ведомства, на исследования выделены гранты, на получение которых было подано 128 заявок со всей России. Важность программы заключается в реализации и развитии таких научных направлений, как биологическая безопасность и обеспечение технологической независимости; генетические технологии для развития сельского хозяйства и промышленности; генетические технологии для медицины; генетические технологии для микробиологии. Все проекты будут реализованы по принципам гражданской науки. Одним из шагов в этом отношении стало создание современных центров геномных исследований, на развитие которых Минобр выделило 1,3 млрд рублей.

Смысл проектов заключается в поддержке т.н. биоресурсных коллекций. «Поддержка развития биоресурсных коллекций реализуется на принципах сетевого взаимодействия коллекций научных и образовательных организаций, которые в дальнейшем смогут объединяться в крупные биоресурсные центры. Подобная поддержка коллекций в рамках всей страны проводится впервые, это позволит повысить их доступность и востребованность. Особое внимание будет уделено и исследовательским программам, направленным на обеспечение глобального лидерства и решение принципиально новых задач мирового уровня», – рассказал на заседании министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Отмечается, что всего в рамках программы будет поддержано 15 биоресурсных коллекций и 25 исследовательских программ.