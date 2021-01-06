Россия потратит 87 миллиардов рублей на электронную систему ЖКХ

Об этом сообщается в издании CNews. Систему “умного ЖКХ” будут вводить в рамках федпроекта «Цифровой регион». Нововведение предполагает внедрение регионального сегмента ГИС ЖКХ, системы повышения эффективности использования энергетических ресурсов и системы расчетов на базе технологии блокчейн.

Отмечается, что в рамках внедрения регионального сегмента ГИС ЖКХ, в том числе будут разработаны меры стимулирования к переходу на удаленный сбор данных с приборов коммунальных и энергетических ресурсов.

На эти задачи в России предложили выделить порядка 87,4 миллиардов рублей. По данным источника, большая часть этих денег, а именно 81,7 млрд рублей предназначена для бюджетов регионов.Что касается доли федерального бюджета, он составит 5,74 млрд рублей.