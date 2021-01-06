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Россия потратит 87 миллиардов рублей на электронную систему ЖКХ

Речь о внедрении системы “умного ЖКХ”
Стало известно, сколько Россия выделит на электронную систему ЖКХ. Так, согласно данным источника, на внедрение системы “умного ЖКХ” планируется потратить порядка 87 миллиардов рублей.

Об этом сообщается в издании CNews. Систему “умного ЖКХ” будут вводить в рамках федпроекта «Цифровой регион». Нововведение предполагает внедрение регионального сегмента ГИС ЖКХ, системы повышения эффективности использования энергетических ресурсов и системы расчетов на базе технологии блокчейн.

Отмечается, что в рамках внедрения регионального сегмента ГИС ЖКХ, в том числе будут разработаны меры стимулирования к переходу на удаленный сбор данных с приборов коммунальных и энергетических ресурсов.

На эти задачи в России предложили выделить порядка 87,4 миллиардов рублей. По данным источника, большая часть этих денег, а именно 81,7 млрд рублей предназначена для бюджетов регионов.Что касается доли федерального бюджета, он составит 5,74 млрд рублей.

Автор: Лилик Ми