Россия потратит более 4 млрд рублей на разработку ядерного буксира

Об этом стало известно из опубликованных “Роскосмосом” данных на сайте госзакупок. Согласно материалам, на аванпроект по разработке космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем, основанном на ядерной энергетической установке в ходе опытно-конструкторской работы "Нуклон" необходимо 4,2 миллиарда рублей.

Сообщается, что на данный момент специалисты компании находятся на этапе создания транспортно-энергетический модуля на базе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Причем уже в 2030 году, по задумке, на космодроме Восточный будет создан и введен в работу технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ.