Россия предложила создать мировые законы для борьбы с кибертерроризмом

Как пишет источник со ссылкой на интервью Юрия Кокова, мировому сообществу необходимо прекратить пустые разговоры на тему кибербезопасности и перейти к приятию законов и конвенций. По словам чиновника, само цифровое пространство используется киберпреступниками как оружие. Чего стоит одно только вмешательство в работу топливно-энергетической инфраструктуры, транспорта. Малейший сбой в работе таких предприятий может привести к многочисленным человеческим жертвам и техногенным катастрофам.

«В качестве такой атаки, например, власти Ирана квалифицируют аварию в распределительной электросети на заводе по обогащению урана в Натанзе. В процессе развития и внедрения передовых технологий ни в коем случае нельзя недооценивать возникающие в этой связи новые угрозы», — подчеркнул Коков.

Также он отметил, что всем странам необходимо объединиться в борьбе с кибертерроризмом и разработке соответствующих законов. «Мы в нашей стране активно развиваем национальную систему кибербезопасности, в том числе по линии Совета безопасности России и силовых структур, и призываем мировое сообщество к более тесному сотрудничеству в этой сфере», — отметил чиновник.