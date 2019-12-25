Россия предложит США совместно исследовать Луну

Чиновник рассказал, что Россия уже связалась со своими американскими коллегами и рассказал им о своих намерениях. По словам Рогозина, для нашей страны этот вопрос важен не столько с технической точки зрения, сколько с принципиальной. Также он отметил, что в будущем будет необходимо искать то, “что будет работать при принятии тяжелых решений”.

Напомним, что еще в далеком 2017 году NASA и Роскосмос разрабатывали идею совместной работы над созданием станции, располагающейся близ Луны. Тогда обе компании дошли до этого заключения совместного соглашения на этот счет. Правда, в дальнейшем российская сторона отказалась от сотрудничества, так как не была согласна со строительством станции на условиях США.