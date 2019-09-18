Россия предоставит ядерные технологии Уганде

”Есть договоренность, что уже в ближайшее время стороны обменяются визитами профильных специалистов и создадут группы по конкретным направлениям, в том числе для проработки такого комплексного и перспективного направления как сооружение в Уганде Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна”, — было сказано представителем компании в рамках объявления.

Что важно, компания “Росатом” отдельно отметила, что подписанные соглашения отвечают абсолютно всем требованиям, предъявляемым к такого рода документам в современном мире. Также, по мнению экспертов, данный шаг закладывает основу для тесного и долгосрочного сотрудничества между Россией и Угандой в области мирного использования атомной энергии.