Россия представила комплекс для обнаружения пехоты и техники противника

«Ростех» впервые представила новейший разведывательный комплекс. Российскую разработку показали на выставке EDEX-2021 в Египте. Одной и его особенностей является классификация обнаруженных противников. Разведывательно-сигнализационный комплекс предназначен для обнаружения живой силы и техники противника. Гендиректор концерна «Созвездие» Михаил Артемов отметил, что “экспортная версия комплекса 1К144-Е обнаруживает движение гусеничной техники в радиусе до 200 метров, колесной – до 120 метров, человека – до 30 метров”. Комплекс способен передавать информацию на расстояние до 35 километров.



Среди его оборудования есть сейсмоинфракрасные и сейсмометрические датчики. Также 1К144-Е получил радиооборудование и комплект устройств приема и отображения информации.



В холдинге отметили, что новый комплекс позволяет классифицировать обнаруженные объекты по типам и определять направление их движения. Подготовка датчиков для наблюдения занимает около пяти минут, а время их работы доходит до 30 суток.