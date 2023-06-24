Россия представила новый ракетный двигатель

«Роскосмос» продемонстрировал новый российский ракетный двигатель, который будет использоваться в ракете-носителе «Союз-5». Этот двигатель называется РД-171МВ и был изготовлен в научно-производственном объединении «Энергомаш». Планируется, что первые испытания двигателя на реальных полётах состоятся в этом году. Ожидается, что двигатель будет установлен как на первый, так и на второй экземпляры «Союза-5».

«Союз-5» — это новая российская ракета среднего класса, разрабатываемая для замены украинских ракет-носителей «Зенит». Она будет способна вывести до 17 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту и будет использоваться в пилотируемых космических программ. В настоящее время «Роскосмос» сосредотачивает свои усилия на межведомственных испытаниях РД-171МВ и серийном производстве этих двигателей для «Союза-5». Первый пилотируемый запуск ракеты запланирован на 2024 год.

В 2019 году экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин описывал РД-171МВ как мощный двигатель, который инженеры называют «царь-двигатель». Его мощность сравнима с энергопотреблением крупной электростанции. Этот новый двигатель отражает стремление России укрепить свои возможности в космической отрасли и продолжить свои пилотируемые космические программы.