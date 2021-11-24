Россия представила систему защиты от ядерного удара

Наука и технологии
Сегодня в 12:08
1 мин.
Россия представила систему защиты от ядерного удараКоторую должны ввести до 2025 года
Новая зенитная ракетная система С-550 на основе ЗРС С-500 “Прометей” будет обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону наряду со своей предшественницей.
Как сообщает источник, близкий к российскому военному ведомству, С-550 не придет на замену С-500, поскольку он является более облегченной версией последней. Она будет выполнять немного другие боевые, отличающиеся от задач ЗРС “Прометей”.
По сообщению вышеупомянутого источника, системы С-500 и С-550 станут платформой для новой системы противовоздушной обороны и вместе будут прикрывать стратегические объекты страны от гиперзвуковых целей.
ЗРС С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических объектов, в том числе ядерных межконтинентальных ракет.
Как он сообщил, они вместе с системой С-350 "Витязь" и комплексами ближнего действия будут отрабатывать абсолютно все имеющиеся сегодня цели.
Источник: ТАСС