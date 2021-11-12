Россия представит боевой беспилотник с большой продолжительностью полёта

Производитель беспилотника — предприятие «Кронштадт». Ключевой характеристикой «Иноходца» является необычная для БПЛА продолжительность полёта. Несмотря на презентацию, информации о дроне мало.

Вместе с ним предприятие представит скоростной ударный беспилотник «Гром», беспилотник радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД» и ряд другой техники в виде моделей.

«На Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспорт организует демонстрацию новейших разведывательно-ударных и ударных комплексов с беспилотными летательными аппаратами компании "Кронштадт". Крупнейший российский разработчик и производитель БЛА впервые в мире на своём стенде в виде моделей покажет разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полёта "Иноходец-РУ", беспилотный летательный аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный БЛА "Гром"», — говорится в сообщениях Рособоронэкспорта.

Кроме беспилотников, в виде моделей будут представлены истребители Су-57Э пятого поколения и Су-35 поколения 4++, военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э), вертолёты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17В-5.