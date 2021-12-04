Россия превратит составные части ракет в отдельные беспилотники

Наука и технологии
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Россия превратит составные части ракет в отдельные беспилотникиСпособные сами возвращаться на базу
Стало известно, что одна из многоразовых ступеней перспективной российской лёгкой ракеты «Крыло-СВ» при отделении от носителя будет использоваться как отдельный беспилотник.
Для этого ступень снабдят колёсными или лыжными шасси, турбореактивным двигателем и носовым обтекателем, как у самолётов. Такой дрон сможет проводить в воздухе достаточно долгое время и пролетать сотни километров. Отмечается, что крыло беспилотника будет прямоугольной формы. По сообщениям, первые испытания пройдут во второй половине 2022 года. Конструктивно ракета «Крыло-СВ» является продолжением ракеты «Байкал».
«Обладающая возможностью атмосферного полёта многоразовая ступень позволит запускать “Крыло-СВ” с широким спектром наклонений, так как она сможет возвращаться на космодром, пролетев сотни километров», — подчёркивается в сообщениях.
Источник: РИА Новости