Россия превратит составные части ракет в отдельные беспилотники

Для этого ступень снабдят колёсными или лыжными шасси, турбореактивным двигателем и носовым обтекателем, как у самолётов. Такой дрон сможет проводить в воздухе достаточно долгое время и пролетать сотни километров. Отмечается, что крыло беспилотника будет прямоугольной формы. По сообщениям, первые испытания пройдут во второй половине 2022 года. Конструктивно ракета «Крыло-СВ» является продолжением ракеты «Байкал».

«Обладающая возможностью атмосферного полёта многоразовая ступень позволит запускать “Крыло-СВ” с широким спектром наклонений, так как она сможет возвращаться на космодром, пролетев сотни километров», — подчёркивается в сообщениях.