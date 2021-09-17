Россия пригрозила блокировками Google и Apple за отказ удалять приложение «Навальный»*

По сообщениям источника со ссылкой на официального представителя МИД России Марии Захаровой, терпение российской стороны не безгранично. Если раньше американские IT-гиганты не имели никаких ограничений на работу в нашей стране, то сейчас Россия готова заблокировать компании из-за их нежелания удалять из своих каталогов приложение «Навальный». Это приложение, по словам чиновников, собирает информацию о пользователях, которую потом используют для незаконной агитации за отдельных кандидатов.

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, представители компаний не ответили точно, почему не удаляют приложение «Навальный» из своих каталогов. В силу этого к ним готовы применить оборотные штрафы за неудаление запрещённой информации.

*По требованию Роскомнадзора указываем, что Навальный является организатором Фонда борьбы с коррупцией, который включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.