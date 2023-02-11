Россия приняла законопроект о поддержке отечественных разработчиков

На днях правительство одобрило законопроект о поддержке российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки ПО. В установленном порядке проект закона внесли в Госдуму. Принятый законопроект нацелен на унификацию подходов государства к регулированию мер поддержки разработчиков.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 121 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — сказано в сообщении правительства.