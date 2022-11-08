Россия привезёт на китайскую выставку версию истребителя Су-57 для продажи другим странам

Россия привезёт на китайскую выставку версию истребителя Су-57 для продажи другим странамПродуманный стратегический ход
С 8 по 13 ноября в Китае пройдёт ежегодная выставка Airshow China 2022. Внезапно, в ней примет участие и Россия.
Отечественные специалисты представят на шоу экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57. По словам представителей Рособоронэкспорта, компания на своём стенде компания предложит полный спектр образцов российской военной авиации от Ростеха.
В том числе речь идёт об «истребителе пятого поколения Су-57Э, многоцелевом сверхманёвренном истребителе Су-35, истребителе-бомбардировщике Су-34Э и многофункциональном истребителе МиГ-35 в одноместном и двухместном вариантах».
В госкорпорации также выразили надежду на то, что участие России на выставке принесёт ей «новые взаимовыгодные договоренности».
Отметим, что на Airshow China 2022 отечественные специалисты также покажут зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» и зенитный ракетный комплекс С-350Е «Витязь».