Россия признала военное превосходство Украины в советское время

”Я был свидетелем развала Советского Союза, раздела вооруженных сил. К сожалению, Вооруженным силам РФ досталось далеко не самое лучшее вооружение. Западный округ, Белорусский округ, Киевский округ, Одесский округ были передовым эшелоном. Техника там была наиболее свежая, потому что понимали, если вдруг будут какие-то задачи, то их придется решать именно этим формированиям”.- поделился Макаров.

По словам Макарова, конец 90-х и начало 2000-х годов ознаменовались наиболее уязвимым состоянием Вооруженных сил России, которые фактически находились на грани “неизбежного краха”.