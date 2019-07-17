Россия признана одним из лидеров по внедрению цифровых технологий

В рамках прошедшего мероприятия, от России выступил представитель Минкомсвязи РФ Михаил Насибулин. Он продемонстрировал экспертам со всего мира программу “Цифровая экономика России” во всех подробностях: озвучил достижения, полученные в ходе ее реализации, рассказал о перспективных проектах, не забыв упомянуть о том, что в период с 2019 по 2022 года к интернету подключат более 100 тыс социально значимых объектов на территории всей России. Еще одним важным моментом из выступления Насибулина был рассказ о достижениях отечественных программистов и разработчиков в области “сквозных” цифровых технологий, к которым, например, относятся проекты в области распознавания лиц. Благодаря разработкам в этой сфере, Россия смогла обеспечить высокий уровень безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Напомним, что “Цифровая экономика Российской Федерации” — это один из 12 национальных проектов, разработанных для исполнения майских указов Владимира Путина за 2018 год. Срок реализации программы шесть лет — до 2024 года. Общий объем финансирования проекта свыше 1,5 трлн рублей.