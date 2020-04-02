Россия продала США средства для защиты от коронавируса

По словам Ортэгус, полученные средства могут помочь пополнить запасы Нью-Йорка в столь непростое время. При этом в сети нет никакой информации о том, а какие именно средства защиты были поставлены американской стороне.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал данную помощь “помощью гуманитарного характера”, а в министерстве иностранных дел России заявили, что США оплатили лишь стоимость половину отправленного груза — вторая половина была оплачена из средств Российского фонда прямых инвестиций.