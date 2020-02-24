Россия проследит за Турцией с воздуха

Полет планируется выполнить на отечественном самолете ТУ-154М ЛК-1 с аэродрома Открытого неба Эскишехир, а его дальность, в свою очередь, достигнет 1900 км. ”Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором”, - уточнил Рыжков.

Отмечается, что подобные полеты осуществляются для стимулирования открытости, а также транспарентности в военной деятельности тех государств, которые подписали Договор по открытому небу. Кроме того, это способствует укреплению безопасности посредством повышения стабильности мер доверия.