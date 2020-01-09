Россия протестирует новейшие ракеты для истребителей уже в этом году

”Наземные отработки начнутся в конце 2020 года и должны завершиться к концу 2021-го, после чего запланированы летные испытания. Уже заключен контракт на доработку летающей лаборатории на базе Ил-76 для тестов нового двигателя”, — рассказал неназванный собеседник агентства в отрасли.

Также стало известно, что согласно разработанным стандартам, силовая установка ракетоносца должна быть устойчива к поражающим факторам ядерного взрыва. При этом устройство обязано работать в самом широком спектре погодных условиях, в том числе при температурном режиме от -60 до +50 градусов, а также иметь возможность обеспечивать непрерывный полет на протяжении 30 часов.