Россия проведет крупнейшие десантные учения со времен Советского Союза

Минобороны сделало особый акцент на том, что запланированные учебные мероприятия будут частью более масштабных стратегических учений “Центр-2019”. Что интересно, высадка войск произойдет “вслепую” впервые с 1981 года. Это создаст условия, при которых военные до самого последнего момента не будут знать, в какое именно место отправятся войска. Но генерал-полковник Николай Антошкин, имеющий знак отличия “Герой России”, считает, что для пилотов, которые прошли подготовку в нашей армии, задача подобного рода не является какой-то особенно сложной.

К слову, в 1981 году главой государства был генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.