Россия проведёт гиперзвуковые учения в 2022 году

В рамках мероприятия могут быть испытаны новые виды вооружения, а также методы его применения в рамках манёвров «Гром». Именно так именуются стратегические военные учения, во время которых специалисты отрабатывают варианты ответа на внезапную ядерную атаку против России.

Отметим что в учениях типа «Гром» чаще всего участвует ядерная триада из Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), бомбардировщиков дальней авиации ВКС и атомных подводных ракетоносцев ВМФ.