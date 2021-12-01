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Россия проведёт гиперзвуковые учения в 2022 году

Военные будут тренироваться реагировать на внезапный ядерный удар
Анонимные источники из Министерства обороны России поделились планами ведомства на ближайшее будущее. Оказалось, что уже в стране задумали провести гиперзвуковые учения уже в 2022 году.
Россия проведёт гиперзвуковые учения в 2022 году

В рамках мероприятия могут быть испытаны новые виды вооружения, а также методы его применения в рамках манёвров «Гром». Именно так именуются стратегические военные учения, во время которых специалисты отрабатывают варианты ответа на внезапную ядерную атаку против России.

Отметим что в учениях типа «Гром» чаще всего участвует ядерная триада из Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), бомбардировщиков дальней авиации ВКС и атомных подводных ракетоносцев ВМФ.

На них отрабатываются варианты ответных действий после нападения на нашу страну. Они могут проводиться как достаточно скромные по размаху командно-штабные учения. В этом случае задействованы все структуры управления.

Источник в Минобороны

Напомним, что ранее, 30 ноября, президент России Владимир Путин высказался о новом гиперзвуковом оружии. По его словам, его максимальная скорость составляет 9 чисел Маха.

Источник: Известия
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