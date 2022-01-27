Россия проведёт учения для демонстрации НАТО своих возможностей

В учениях будут задействованы корабли всех четырёх флотов ВМФ России. Участие примут большие противолодочные корабли, фрегаты и крейсеры.

«Отрабатываются возможности одновременного задействования корабельных соединений на случай какого-то масштабного кризиса. Задачи на каждом театре разные, но сами учения связаны с напряжённой военно-политической ситуацией в мире. Это демонстрация твёрдости нашей позиции и силы», — рассказал директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.