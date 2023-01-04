Россия проведёт учения с применением гиперзвуковых ракет «Циркон»

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу объявил об учениях, которые экипаж корабля проведёт с применением гиперзвуковых ракет «Циркон». Фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам.

В ходе похода основные усилия учений будут сосредоточены на противодействии угрозам России.