Россия проведёт учения с применением гиперзвуковых ракет «Циркон»На боевое дежурство заступил фрегат «Адмирал Горшков»
Утром 4 января президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в море и отдал приказ поставить корабль на боевое дежурство.
Фото: Goodfon.ru
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу объявил об учениях, которые экипаж корабля проведёт с применением гиперзвуковых ракет «Циркон». Фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам.
В ходе похода основные усилия учений будут сосредоточены на противодействии угрозам России.
В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки.
Также Шойгу отметил, что ракеты «Циркон» могут преодолевать расстояние свыше тысячи километров на скорости более 9 Махов.