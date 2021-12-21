Россия проверила боевую готовность своего флота в Тихом океане

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Россия проверила боевую готовность своего флота в Тихом океанеПроведя скрытное развёртывание кораблей
Тихоокеанский флот России впервые провёл скрытное развёртывание кораблей в дальней морской зоне. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
По его словам, скрытное развёртывание кораблей проходило в удалённом районе Тихого океана. Одновременно с этим на архипелаге Земля Франца Иосифа прошла не имеющая мировых аналогов комплексная арктическая экспедиция «Умка», во время которой были подтверждены ТТХ задействованного вооружения.
«Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне», — отметил министр обороны.
Источник: РИА Новости