Россия проверила боевую готовность своего флота в Тихом океане

По его словам, скрытное развёртывание кораблей проходило в удалённом районе Тихого океана. Одновременно с этим на архипелаге Земля Франца Иосифа прошла не имеющая мировых аналогов комплексная арктическая экспедиция «Умка», во время которой были подтверждены ТТХ задействованного вооружения.

«Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне», — отметил министр обороны.