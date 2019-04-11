Россия проверит иностранные антивирусы на шпионаж

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю утвердила новые требования к программному обеспечению в области кибербезопасности. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на документ ФСТЭК.

Правила распространяются на антивирусы, межсетевые экраны, софт в области борьбы со спамом и защиты веб-трафика, системы защиты от утечек информации и защищенные операционные системы. Они вступят в силу 1 июня 2019 года.

Разработчики и производители такого ПО обязаны проверить свои продукты на соответствие требованиям, а также на уязвимости и недекларированные возможности с привлечением испытательных лабораторий ФСТЭК. Всё это надо проделать до 1 января 2020 года, иначе действие сертификатов могут приостановить.

По мнению участников рынка, это потребует значительных затрат на прохождение сертификации и приведет к дальнейшему сокращению числа иностранных поставщиков в российском госсекторе.