Россия рассекретила переговоры трагического полёта экипажа «Союз-11»

Придать огласке засекреченную ранее стенограмму было решено в связи с 50-летием трагедии. Полную запись можно найти на официальном сайте Роскосмоса. Из неё можно узнать, что сам взлёт, например, проходил в штатном режиме.

Затем, уже на орбите, космонавты рассказали, что видят небо. Они назвали его «более тёмным», чем на Земле».

Трагедия произошла уже на поздних этапах, во время приземления экипажа. Позднее госкомиссия констатировала, что смерть космонавтов произошла из-за разгерметизации аппарата. Это случилось из-за преждевременного открытия одного из клапанов вентиляции.

Отметим, что после происшествия с «Союз-11», теперь все космические агентства мира совершают взлёт и посадку только в лётных скафандрах.