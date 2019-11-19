Россия расширит группу лётчиков-асов на новейших военных истребителях

Напомним, что чуть ранее группа уже получила сразу четыре истребителя Су-35С, которые были поставлены дополнительно к восьми Су-30СМ, имеющимся в парке воздушной техники “Русских витязей” еще с конца 2016 года. В связи с чередой обновлений, планируется, что группа со временем откажется от истребителей Су-27 в связи с тем, что данный тип самолетов банально устарел.

Источник издания сообщил, что вполне вероятен сценарий, при котором группа пилотов уже в 2020 году получит еще четыре Су-35С, после чего с 16 истребителями будет обладать почти 7% всего парка подобных истребителей.