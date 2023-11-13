Россия расширит список технологий, производимых по госзаказу

Правительство планирует расширить список современных технологий, для которых компании могут заключать инвестиционные контракты с государством. Такую новость озвучил глава кабмина Михаил Мишустин, подчеркнув, что это шаг для привлечения частных средств в разработку наукоёмкого оборудования. Планируется добавить около 70 технологических решений, охватывающих различные сферы, от радиоэлектроники до фармацевтики и металлургии. Эти меры направлены на научно-техническое и научно-технологическое развитие, соответствуя заявленным целям президента.

Михаил Мишустин подчеркнул, что компании, занимающиеся разработкой и внедрением этих технологий, могут заключить инвестиционные контракты с государством. Это даст им налоговые льготы, преференции и другие инструменты, включая субсидии. Среди новых технологий, которые пополнят перечень, будут исследования в области радиоэлектроники, фармацевтики, химической промышленности, машиностроения и других отраслей. Этот шаг также призван поддержать создание собственного наукоёмкого оборудования, включая приборы для ранней диагностики и лечения опухолей, что может существенно сократить время проведения медицинских операций.