Россия расширяет парк самолетов для переброски военной техники

”В течение недели «Авиастар-СП» сдаст третий самолет Ил-76МД-90А, который передадут в 235-й военно-транспортный авиационный полк”, — говорится в публикации губернатора.

Напомним, что два предыдущих самолета были переданы Воздушно-космическим силам Российской Федерации в апреле и в мае. По имеющимся данным, в целом Минобороны должно получить шесть таких машин в течение 2019 года.

Ил-76МД-90А — это сильно модернизированная версия самолета Ил-76. В новой версии появился улучшенный пилотажно-навигационный комплекс, повышенная точность пилотирования и десантирования. а также система автоматического управления и комплекс связи, повышающий безопасность полетов.