Россия расширяет свои научные границы: объявлено о сотрудничестве с Мексикой

На первом заседании комитета Национального совета по науке и технологиям Мексики и Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) из Подмосковья были согласованы новые исследовательские проекты. Учёные двух стран договорились о запуске проектов, связанных с ядерными методами в медицине, экологии и материаловедении, информационными и квантовыми технологиями, а также о коллайдере тяжёлых ионов NICA в Дубне.

Директор ОИЯИ, Григорий Трубников, отметил, что за пять лет сотрудничества Мексики и России были опубликованы десятки научных статей в журналах.

Ранее учёные ОИЯИ провели эксперимент с использованием коллайдера NICA, где были созданы условия космической радиации для проверки безопасности новых материалов для кают космонавтов на Международной космической станции (МКС). Эксперимент длился несколько суток и включал сотрудников Института медико-биологических проблем РАН.