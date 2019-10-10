Россия рассказала, как будет вести себя во время Третьей мировой войны

”Ведь при любой агрессии против России наши межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые комплексы и "оружие возмездия" ударят не только по источникам этой агрессии, но и по центрам, где принималось решение об этой агрессии”, — уверяет господин Леонков.

Но что самое важное, Леонков не проявлял интерес к такому исходу — наоборот, он выразил глубочайшую надежду на то, что в противостоянии между Россией и НАТО победу одержит разум и инстинкт самосохранения, так как ветеранов Третьей мировой войны мир вряд ли увидит.