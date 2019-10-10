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Россия рассказала, как будет вести себя во время Третьей мировой войны
Но при этом эксперт выразил надежду на “победу разума” в противостоянии между странами
Военный эксперт журнала “Арсенал Отечества” Алексей Леонков опубликовал материал в “Российской газете”, в котором говорится о том, чем чревато нападение на Россию. В том числе он заявил, что агрессия совершенно любого типа в отношении России приведет к уничтожению не только ее непосредственного источника, но также и тех центров, где принимались решения, связанные с нападением на страну.
”Ведь при любой агрессии против России наши межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые комплексы и "оружие возмездия" ударят не только по источникам этой агрессии, но и по центрам, где принималось решение об этой агрессии”, — уверяет господин Леонков.
Но что самое важное, Леонков не проявлял интерес к такому исходу — наоборот, он выразил глубочайшую надежду на то, что в противостоянии между Россией и НАТО победу одержит разум и инстинкт самосохранения, так как ветеранов Третьей мировой войны мир вряд ли увидит.
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