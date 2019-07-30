Россия расставила новые зенитки на границе с Финляндией

По его словам, с учетом особенностей местного рельефа (он крайне сложный), на Кольском полуострове “Панцирь-С” является максимально эффективной системой, обеспечивающей оборону военных объектов от воздушных атак.

”Комплексы “Панцирь-С” поступили на флот в конце 2018 года. В течение нескольких месяцев личный состав дивизиона прошел переобучение на новые системы и успешно выполнил боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области”, — рассказал Серга.

По имеющимся у него данным, большая часть операторов, управляющих “Панцирь-С” и заступивших на дежурство, имеют опыт боевого применения комплекса, наработанный во время командировок в Сирию.