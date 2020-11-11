Наука и технологии
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Россия разместит компьютерные хранилища данных у Северного полюса
Их строительство и поддержку возьмет на себя бизнес, но не без помощи государства
Как стало известно, Россия решила разместить компьютерные хранилища данных непосредственно у Северного полюса — в Арктике. С соответствующим предложением выступил совет по цифровой экономике при Совете Федерации.
На данный момент чиновниками обсуждается создание арктических дата-центров, а также предложение о введении специальных налоговых льгот для российских ИТ-компаний, которые расположатся в Арктике, передает слова председателя совета по цифровой экономике Андрея Турчака издание Коммерсант. При этом строительство и дальнейшее развитие дата-центров на территории Арктики планируется возложить на плечи частного бизнеса, хоть для дальнейшей рентабельности данных проектов и понадобится государственная поддержка.
ЦОДы должны находиться максимум в 300 км от потребителя, только такое расстояние гарантирует отсутствие задержек в передаче информации. Проблема и в том, что специалистов для обслуживания ЦОДов нужно как-то перевезти в Арктику, платить им высокие северные зарплаты.