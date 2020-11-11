Россия разместит компьютерные хранилища данных у Северного полюса

На данный момент чиновниками обсуждается создание арктических дата-центров, а также предложение о введении специальных налоговых льгот для российских ИТ-компаний, которые расположатся в Арктике, передает слова председателя совета по цифровой экономике Андрея Турчака издание Коммерсант. При этом строительство и дальнейшее развитие дата-центров на территории Арктики планируется возложить на плечи частного бизнеса, хоть для дальнейшей рентабельности данных проектов и понадобится государственная поддержка.