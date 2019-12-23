Россия разработает беспилотный бомбардировщик будущего

”Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения”, — рассказал Кобылаш, при этом отметив, что по итогу данная разработка будет беспилотной. К слову, было бы достаточно странно видеть через 20 лет самолет, который не был бы оснащен данной технологией, которую успешно тестируют уже в наше время.

Помимо этого он также подчеркнул, что российские разработки в данной сфере становятся все более и более совершенными. Связано это в первую очередь с модернизацией уже имеющихся бомбардировщиков, а также за счет создания новых решений.