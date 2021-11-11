Россия разработает электрический купол для защиты от дронов

Сообщается, что инженеры разработали, заграждение в форме двух куполов, способное электризоваться, задачей которого будет уничтожение беспилотников. Также в комплекс входят средства видеонаблюдения и радиоэлектронного обнаружения, источники питания, устройство преобразования электрической энергии, а также автоматизированное рабочее место оператора.



Система может работать в нескольких режимах, предусматривающих как уничтожение вражеского дрона, так и «отпугивание».



Основными преимуществами данных способов борьбы с дронами являются экономичность их эксплуатации и способность противодействовать групповому налету.



Недавно было представлено радиоэлектронное ружье ЛПД-801. Устройство предназначено для глушения каналов управления беспилотниками. Разработчики утверждают, что характеристики ЛПД-801 позволяют противостоять беспилотникам на расстоянии до 1,5 километров.