Наука и технологии
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Россия разработает электрический купол для защиты от дронов

Но это не все
Российские военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил создают новый комплекс защиты критически важных военных объектов от атак вражеских дронов.
Россия разработает электрический купол для защиты от дронов

Сообщается, что инженеры разработали, заграждение в форме двух куполов, способное электризоваться, задачей которого будет уничтожение беспилотников. Также в комплекс входят средства видеонаблюдения и радиоэлектронного обнаружения, источники питания, устройство преобразования электрической энергии, а также автоматизированное рабочее место оператора.

Система может работать в нескольких режимах, предусматривающих как уничтожение вражеского дрона, так и «отпугивание».

Основными преимуществами данных способов борьбы с дронами являются экономичность их эксплуатации и способность противодействовать групповому налету.

Недавно было представлено радиоэлектронное ружье ЛПД-801. Устройство предназначено для глушения каналов управления беспилотниками. Разработчики утверждают, что характеристики ЛПД-801 позволяют противостоять беспилотникам на расстоянии до 1,5 километров.

Источник: РИА новости
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