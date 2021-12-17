Россия разработает новый ракетный комплекс

Как рассказал командующий РВСН, на данный момент разрабатывается новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования. А также перечислил существующие в настоящий момент на вооружении ракетные комплексы стационарного шахтного базирования – «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс», и упомянул подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».



В том же интервью Сергей Каракаев сообщил, что первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года. На сегодняшний день работы по подготовке к летным испытаниям «Сармата» все еще ведутся.