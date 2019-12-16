Наука и технологии
Сегодня 15:15
Россия разработает "умную" мину, реагирующую на вооруженных людей
Ее представят в конце 2020 года
Генеральный директор концерна “Техмаш” Владимир Лепин сообщил, что уже в конце следующего года в России появится “умная” многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5. Отмечается, что новое оружие сможет эффективно противодействовать танкам, транспортам, а также пехоте.
”Сейчас на предприятиях холдинга ведутся несколько опытно-конструкторских работ. Среди них - ОКР "Нокаут-5". Это проект по созданию многоцелевой (противотанковой, противотранспортной, противопехотной) мины ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, предназначенной для минирования местности против всех указанных целей. Завершение работ планируем к концу 2020 года”, - поделился глава “Техмаша”.
Предполагается, что “умная” мина ПТМ-5 будет способна самостоятельно идентифицировать вооруженных людей и гражданских лиц, срабатывая только в случае приближения первых. Таким образом будет достигнуто снижение потери среди населения в ходе боя.