Россия разработает "умную" мину, реагирующую на вооруженных людей

”Сейчас на предприятиях холдинга ведутся несколько опытно-конструкторских работ. Среди них - ОКР "Нокаут-5". Это проект по созданию многоцелевой (противотанковой, противотранспортной, противопехотной) мины ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, предназначенной для минирования местности против всех указанных целей. Завершение работ планируем к концу 2020 года”, - поделился глава “Техмаша”.

Предполагается, что “умная” мина ПТМ-5 будет способна самостоятельно идентифицировать вооруженных людей и гражданских лиц, срабатывая только в случае приближения первых. Таким образом будет достигнуто снижение потери среди населения в ходе боя.