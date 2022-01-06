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Россия разработала проект космической электростанции

Дата старта неизвестна
Специалисты холдинга "Российские космические системы" разработали проект перспективной космической электростанции, которая будет передавать энергию на Землю и другие космические аппараты с помощью лазерного канала. По плану он позволит обеспечить электроэнергией труднодоступные районы.
Россия разработала проект космической электростанции

По словам пресс-службы РКС, в атмосфере Земли солнечные лучи рассеиваются и практически полностью теряют свою энергоэффективность. Но при этом в условиях открытого космоса солнечную энергию можно преобразовать в лазерный луч и передать на Землю с минимальной потерей КПД.

Комплекс состоит из двух важных модулей. Первый — передающий, который представляет собой беспилотный космический корабль площадью 70 квадратных метров. Второй — приема.

Принцип работы будет таким: космический аппарат будет накапливать солнечную энергию и передавать ее на Землю при помощи лазерного канала. Отмечается, что погодные условия и время суток не должны мешать работе канала.

В планах использовать ее и как орбитальную “зарядную станцию”, которая будет делиться энергией с другими космическими аппаратами.

Источник: ТАСС
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