Россия разработала роботизированных охранников с пулеметами

По словам гендиректора НПО «Электромашина» Игоря Афанасьева, свежепредставленный комплекс имеет боевые модули с крупнокалиберными пулемётами. С помощью отечественных роботов-охранников можно будет «передавать предупреждения нарушителям».

При этом, как пишет ТН, охранный комплекс имеет до 16 боевых модулей. Всеми ими управляет оператор. Сообщается, что роботизированные охранники смогут обнаруживать нарушителя, после чего оповещать о факте нарушений.

Если это будет необходимо, робот также будет способен взяться за защиту охраняемого объекта. Для этого оператору предоставляется специальный пульт, с помощью которого он может переключиться на один из модулей.