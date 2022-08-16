Россия разработала существенно модифицированную версию танка Т-62

Анонс боевого транспортного средства состоялся в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022». Танк, который ранее выпускался в Нижнем Тагиле, получил существенно улучшенные тактико-технические характеристики.

Так, например, свежая версия отличается от привычного варианта «М» тем, что у неё имеется специальная «заглушка» над стволом 115-мм орудия 2А20 «Молот». Ранее там находился лазерный дальномер КТД-2, который в свежей модификации стал вмонтированным непосредственно в сам прицел наводчика.