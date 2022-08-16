Россия разработала существенно модифицированную версию танка Т-62

Россия разработала существенно модифицированную версию танка Т-62Теперь это вполне передовое оружие
Анонс боевого транспортного средства состоялся в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022». Танк, который ранее выпускался в Нижнем Тагиле, получил существенно улучшенные тактико-технические характеристики.
Так, например, свежая версия отличается от привычного варианта «М» тем, что у неё имеется специальная «заглушка» над стволом 115-мм орудия 2А20 «Молот». Ранее там находился лазерный дальномер КТД-2, который в свежей модификации стал вмонтированным непосредственно в сам прицел наводчика.
Также на новой версии Т-62 применены сразу два элемента повышения живучести. Например, «реактивная броня» под названием «Контакт» прикрывает боковые проекции. Использовали инженеры и противокумулятивные решетчатые экраны.
Сообщается, что модернизированный Т-62 получил 780-сильный двигатель. Благодаря ему танк способен разгоняться до 60 км/ч и проезжать до 550 км.