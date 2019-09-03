Россия разработала три новых робота для замены человека

”Среди экспонатов - робот с искусственным интеллектом, способный в диалоге с человеком раскрыть полные психологические характеристики собеседника, определить, правду или ложь говорит человек. Специализированная миниатюрная роботизированная платформа, которая может быть использована для минирования и разминирования труднодоступных объектов. Прототип робота-космонавта - конкурента известному роботу Федору”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Авторы отдельно гордятся тем фактом, что все разработанные изделия собраны из комплектующих, созданных на территории России — так, корпуса роботов были напечатаны на 3D-принтерах отечественного производства.

Напомним, что темой школы в этом году станет "Инфраструктура цифровой трансформации оборонно-промышленного комплекса”.