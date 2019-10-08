Россия развернула учения по выпечке хлеба в условиях войны

Так, пекари несущие службу в российской армии получили приказ, согласно которому они должны были оперативно обеспечить хлебом находящиеся на учениях подразделения армейского корпуса Балтийского флота. В итоге на то, чтобы развернуть полноценный механизированный хлебозавод, им понадобилось не более 12 часов, в первая партия хлеба была выдана к исходу первых суток.

”Более тысячи военнослужащих, выполняющих учебные задачи на полигонах, в полном объеме были обеспечены хлебобулочными изделиями”, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.