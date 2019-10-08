Наука и технологии
Сегодня 14:07
Россия развернула учения по выпечке хлеба в условиях войны
Первый хлеб вышел из печи в течение первых суток
В сети появилась информация о том, что в Калининградской области прошли необычные учения: специалисты Балтийского флота занялись выпечкой хлеба в полноценных полевых условиях.
Так, пекари несущие службу в российской армии получили приказ, согласно которому они должны были оперативно обеспечить хлебом находящиеся на учениях подразделения армейского корпуса Балтийского флота. В итоге на то, чтобы развернуть полноценный механизированный хлебозавод, им понадобилось не более 12 часов, в первая партия хлеба была выдана к исходу первых суток.
”Более тысячи военнослужащих, выполняющих учебные задачи на полигонах, в полном объеме были обеспечены хлебобулочными изделиями”, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
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